Міністр оборони Естонії вважає, що НАТО може вийти на 5% ВВП на оборону за 5 років

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що для країн-членів НАТО реально збільшити витрати на оборону до 5%, як хоче, зокрема, президент США, протягом п’яти років.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Певкур зазначив, що вважає за можливе для країн-членів НАТО досягти витрат на оборону на рівні 5% ВВП упродовж п’яти років, та додав, що для держав Балтії такий показник буде "програмою-мінімум".

"Ми знаємо плани РФ та взяли їх до відома, тож наші власні плани "швидші". У квітні ми почали обговорення в уряді під час бюджетного процесу про те, що нам потрібно витрачати на оборону більше, ніж 5%. Тож ми вирішили, що з наступного року оборонні витрати становитимуть 5,4% ВВП", – зазначив міністр.

У контексті дискусій у НАТО щодо збільшення обов’язкового порогу витрат Певкур зауважив, що щонайменш 3,5% ВВП мали би витрачатися на оборону у традиційному розумінні цього поняття, і вже після того можна говорити про дотичні до оборони сфери – кібербезпеку, інфраструктуру тощо.

Він визнав, що в Альянсі далеко не всі готові радикально наростити витрати за відносно короткий час. Певкур зауважив, що, наприклад, у Німеччині з її значною децентралізацією швидке збільшення витрат до 3,5% ВВП є дуже складним рішенням, але повільнішими темпами ФРН може це зробити.

"Ми чули від різних країн, що у внутрішньополітичному порядку денному багатьох із них оборона не є пріоритетним питанням. На їхню думку, є набагато важливіші проблеми. Тобто, європейці все ще почуваються у відносній безпеці… Ми маємо пояснювати нашим суспільствам, чому ці оборонні витрати необхідні. І, врешті, ніхто не витрачає на оборону просто щоб витратити кошти платників податків. Оборонні витрати потрібні, щоб увесь Альянс залишався готовим і далі забезпечувати мир, що протривав майже 80 років", – наголосив Ханно Певкур.

Нагадаємо, у травні країни Балтії підтвердили наміри збільшити видатки на оборону до 5% ВВП з 2026 року.

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