Країни Балтії підтвердили наміри збільшити видатки на оборону до 5% ВВП з наступного року

Міністри оборони Естонії, Латвії та Литви під час зустрічі на естонській авіабазі Емарі в п'ятницю підтвердили намір збільшити видатки на оборону до 5% від ВВП з наступного року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур, міністр оборони Латвії Андріс Спрудс і міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне обговорили такі питання, як оборонний потенціал Європи і витрати на оборону, фінансування Балтійської лінії оборони, інвестиції в оборонну промисловість і спільне нарощування потенціалу країн Балтії, які обговорюватимуться на майбутньому саміті НАТО в Гаазі.

"Найважливішою темою сьогоднішньої зустрічі з нашими латвійськими та литовськими колегами напередодні саміту НАТО в Гаазі є витрати на оборону. Щорічний внесок Естонії в оборону в період 2026-2029 років становитиме близько 5,4%. Разом із Латвією і Литвою ми вважаємо, що в нинішній ситуації з безпекою необхідно довести витрати на оборону союзників по НАТО до 5% від ВВП. Крім збільшення витрат на оборону, ми робимо особливий акцент на інвестиціях в оборонну промисловість на рівні Європейського Союзу і держав-членів, наприклад, через загальний механізм кредитування Європейського Союзу, щоб забезпечити обороноздатність наших країн", – зазначив Певкур.

Міністри також розглянули питання про Балтійську лінію оборони, яка буде створена в рамках співробітництва та відіграватиме важливу роль у нових оборонних планах регіону щодо захисту східного флангу НАТО, домовившись про єдиний підхід до того, як найближчими місяцями подати заявку на фінансування цього проєкту з боку ЄС.

Однією з тем зустрічі стала також проблема тіньового флоту Росії. "Інциденти з тіньовим флотом у Балтійському морі повторюються і мають систематичний характер. Ми перебуваємо в ситуації, коли Росія фактично розпочала військову операцію для захисту свого тіньового флоту. Це доводить, що моніторинг і санкції щодо діяльності тіньового флоту були ефективними і що спільні скоординовані зусилля мають бути ще більш активізовані. Тіньовий флот живить російську військову машину і порушує міжнародні правила", – сказав Певкур.

Цього року форматом співробітництва міністрів оборони країн Балтії керує Естонія, яка змінила Литву, що головувала минулого року.

На саміті лідери країн-членів НАТО, як очікується, домовляться про нову ціль видатків на оборону. За даними Reuters, генсек Марк Рютте пропонує країнам збільшити видатки до 3,5% ВВП і ще 1,5% ВВП витратити на оборонні цілі. Це відповідатиме вимозі президента США Дональда Трампа, який вимагає від союзників 5% витрат на оборону, яких навіть США наразі не витрачають.

Американські посадовці повідомили своїм союзникам по НАТО, що, хоча Трамп планує взяти участь у саміті в Гаазі влітку, він може вирішити скасувати візит, якщо решта членів Альянсу не ухвалять попередньої угоди про збільшення витрат.

А державний секретар США Марко Рубіо заявив, що всі члени НАТО погодяться з метою витрачати 5% ВВП на оборону протягом наступного десятиліття до саміту Альянсу, який відбудеться в червні.