Министр обороны Эстонии считает, что НАТО может выйти на 5% ВВП на оборону за 5 лет

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что для стран-членов НАТО реально увеличить расходы на оборону до 5%, как хочет, в частности, президент США, в течение пяти лет.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Певкур отметил, что считает возможным для стран-членов НАТО достичь расходов на оборону на уровне 5% ВВП в течение пяти лет, и добавил, что для государств Балтии такой показатель будет "программой-минимум".

"Мы знаем планы РФ и приняли их к сведению, поэтому наши собственные планы "быстрее". В апреле мы начали обсуждение в правительстве во время бюджетного процесса о том, что нам нужно тратить на оборону больше, чем 5%. Поэтому мы решили, что со следующего года оборонные расходы составят 5,4% ВВП", – отметил министр.

В контексте дискуссий в НАТО относительно увеличения обязательного порога расходов Певкур отметил, что не менее 3,5% ВВП должны были бы тратиться на оборону в традиционном понимании этого понятия, и уже после этого можно говорить о касающихся обороны сферах – кибербезопасности, инфраструктуре и т.д.

Он признал, что в Альянсе далеко не все готовы радикально нарастить расходы за относительно короткое время. Певкур отметил, что, например, в Германии с ее значительной децентрализацией быстрое увеличение расходов до 3,5% ВВП является очень сложным решением, но более медленными темпами ФРГ может это сделать.

"Мы слышали от разных стран, что во внутриполитической повестке дня многих из них оборона не является приоритетным вопросом. По их мнению, есть гораздо более важные проблемы. То есть, европейцы все еще чувствуют себя в относительной безопасности... Мы должны объяснять нашим обществам, почему эти оборонные расходы необходимы. И, наконец, никто не тратит на оборону, просто чтобы потратить средства налогоплательщиков. Оборонные расходы нужны, чтобы весь Альянс оставался готовым и дальше обеспечивать мир, который продлился почти 80 лет", – подчеркнул Ханно Певкур.

Напомним, в мае страны Балтии подтвердили намерение увеличить расходы на оборону до 5% ВВП с 2026 года.

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