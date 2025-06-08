На місцевих виборах у Латвії виникли технічні проблеми: президент обурений

В Латвії в день голосування на муніципальних виборах виник технічний збій в автоматичній системі підрахунку голосів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

У суботу після закриття виборчих дільниць автоматична система підрахунку голосів зіткнулася з технічними збоями.

Низка дільниць по всій Латвії була змушена протягом декількох годин чекати можливості розпочати підрахунок, поки не було прийнято рішення рахувати голоси вручну.

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс, коментуючи ситуацію, що склалася, підкреслив, що Центральна виборча комісія (ЦВК) і Державне агентство цифрового розвитку (VDAA) провалилися в організації виборчого процесу.

Він додав, що тому Сейму і уряду необхідно оцінити роботу цих установ і відповідальність посадових осіб.

Рінкевичс поінформував, що затримки в ході нинішніх виборів будуть обговорюватися також на засіданні Ради національної безпеки, яке відбудеться наступного тижня.

Президент зазначив, що необхідні конкретні рішення, щоб вибори до Сейму наступного року пройшли без збоїв.

На початку травня масштабні перебої в роботі цифрової системи звʼязку, яку використовують правоохоронці, рятувальні служби та органи влади, зафіксували одночасно в кількох федеральних землях Німеччини.