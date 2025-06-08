На местных выборах в Латвии возникли технические проблемы: президент возмущен

В Латвии в день голосования на муниципальных выборах возник технический сбой в автоматической системе подсчета голосов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В субботу после закрытия избирательных участков автоматическая система подсчета голосов столкнулась с техническими сбоями.

Ряд участков по всей Латвии был вынужден в течение нескольких часов ждать возможности начать подсчет, пока не было принято решение считать голоса вручную.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя сложившуюся ситуацию, подчеркнул, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) и Государственное агентство цифрового развития (VDAA) провалились в организации избирательного процесса.

Он добавил, что поэтому Сейму и правительству необходимо оценить работу этих учреждений и ответственность должностных лиц.

Ринкевичс сообщил, что задержки в ходе нынешних выборов будут обсуждаться также на заседании Совета национальной безопасности, которое состоится на следующей неделе.

Президент отметил, что необходимы конкретные решения, чтобы выборы в Сейм в следующем году прошли без сбоев.

В начале мая масштабные перебои в работе цифровой системы связи, которую используют правоохранительные органы, спасательные службы и органы власти, зафиксировали одновременно в нескольких федеральных землях Германии.