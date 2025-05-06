У Німеччині стався масштабний збій у системі звʼязку поліції та органів влади

Масштабні перебої в роботі цифрової системи звʼязку, яку використовують правоохоронці, рятувальні служби та органи влади, зафіксували одночасно в кількох федеральних землях Німеччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини у вівторок підтвердило збій у роботі цифрового радіо, яке використовують органи влади та організації у сфері безпеки (BDBOS).

У землі Баден-Вюртемберг також зафіксували збій в цифровій радіомережі, підтвердив представник оперативного центру Баден-Вюртемберга, що належить до Міністерства внутрішніх справ.

На запити DPA про збої повідомили оперативні центри та диспетчерські служби рятувальних служб і пожежної охорони у кількох інших федеральних землях.

Наразі конкретної інформації про причини збою немає, як і відповіді на питання, чи йдеться про дефект або про можливий цілеспрямований збій, наприклад, хакерську атаку.

Низка служб на час збою перейшла на користування аналоговим радіо, але, приміром, голова Берлінського окружного відділення профспілки поліції Стефан Вех назвав інцидент "суперкатастрофою для наших органів безпеки".

BDBOS – це канал комунікації поліції, пожежних служб та служб порятунку, який за допомогою понад 5000 базових станцій забезпечує покриття 99,2% території Німеччини.

Нагадаємо, минулого тижня з поки що незрозумілих причин стались масштабні відключення світла в Іспанії та Португалії, які також зачепили сусідню Францію і Гренландію.

Детальніше – в матеріалі Блекаут без обстрілів: як та чому Іспанія та Португалія на день лишилися без електрики.