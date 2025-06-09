Президент Естонії вважає, що можливість членства України у НАТО лишається, попри Трампа

Президент Естонії Алар Каріс закликав не розчаровуватись щодо шансів України вступити до НАТО через те, що зараз для цього немає політичної волі усіх союзників.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні з литовським мовником LRT.

Каріса запитали, чи вважає він реалістичним членство України в НАТО у майбутньому у ситуації, коли президент США Дональд Трамп прямо сказав, що не бачить Україну в НАТО.

"Варто пригадати, що ми в Естонії почали розмови про вступ до НАТО ще тоді, коли на нашій землі стояли російські війська, і не усі вірили, що Естонія, Латвія, Литва будуть членами НАТО. Але ось ми тут – члени НАТО і союзники", – відповів президент Естонії.

Він додав, що до НАТО нещодавно приєднались Фінляндія і Швеція, після давньої політики нейтралітету.

"Також Україні потрібні безпекові гарантії. А у довгостроковій перспективі, ми переконані, Україна також стане членом НАТО", – сказав Алар Каріс.

Наступного року Естонія планує виділити на оборонні потреби понад 5% ВВП.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що для країн-членів НАТО реально збільшити витрати на оборону до 5% протягом п’яти років.

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