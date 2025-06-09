Наступного року Естонія витратить понад 5% ВВП на оборону

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що наступного року його країна виділить понад 5% ВВП на власну оборону.

Про це він сказав у інтерв’ю LRT, пише "Європейська правда".

Каріс заявив, що Росія розуміє тільки силу, а відтак сусідні країни повинні бути сильнішими, щоб стримати сусіда від бажання окупувати їхню територію.

"У якийсь момент ми забули про амбіції Росії захопити землі сусідів, що закладено в генах Росії", – сказав президент Естонії.

За його словами, наступного року Естонія виділить 5,4% ВВП на оборону, не тільки для посилення своїх протиповітряних сил, а й для виробництва боєприпасів та зміцнення військової промисловості країни.

"Ми не тільки посилюємо свої протиповітряні сили, а й виробляємо більше боєприпасів та зміцнюємо військову промисловість країни. Ми знаємо, що у нас є сусід, і цей сусід проявляв агресію не тільки зараз в Україні, але й у минулому", – сказав Каріс.

Він додав, що таке збільшення витрат на оборону "створює проблеми, тому що ці гроші мають звідкись взятися".

"Звичайно, ми підвищили податки і прийняли інші рішення, але, в основному, громадськість не обурюється, тому що ми розуміємо, що це необхідно", – підсумував він.

Раніше США оголосили, що вимагають якнайшвидшого переходу країн НАТО до оборонних витрат у розмірі щонайменше 5% ВВП, та обґрунтували вимогу тим, що Росія становить "найбільшу загрозу" у євроатлантиці.

Відомо, що підтримка ЗСУ має допомогти країнам НАТО виконати вимогу про 5%.

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