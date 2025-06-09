Президент Эстонии считает, что возможность членства Украины в НАТО остается, несмотря на Трампа

Президент Эстонии Алар Карис призвал не разочаровываться по поводу шансов Украины вступить в НАТО из-за того, что сейчас для этого нет политической воли всех союзников.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в общении с литовским вещателем LRT.

Кариса спросили, считает ли он реалистичным членство Украины в НАТО в будущем в ситуации, когда президент США Дональд Трамп прямо сказал, что не видит Украину в НАТО.

"Стоит вспомнить, что мы в Эстонии начали разговоры о вступлении в НАТО еще тогда, когда на нашей земле стояли российские войска, и не все верили, что Эстония, Латвия, Литва будут членами НАТО. Но вот мы здесь – члены НАТО и союзники", – ответил президент Эстонии.

Он добавил, что к НАТО недавно присоединились Финляндия и Швеция, после давней политики нейтралитета.

"Также Украине нужны гарантии безопасности. А в долгосрочной перспективе, мы убеждены, Украина также станет членом НАТО", – сказал Алар Карис.

В следующем году Эстония планирует выделить на оборонные нужды более 5% ВВП.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что для стран-членов НАТО реально увеличить расходы на оборону до 5% в течение пяти лет.

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