Спецслужби Латвії взялись за депутата, який виступав у Сеймі російською

Латвійська Служба державної безпеки (СДБ) у понеділок відкрила кримінальне провадження проти депутата Сейму Алексєя Рослікова, який минулого тижня оскандалився через виступ у Сеймі російською мовою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Як зазначили у спецслужбі, провадження щодо депутата відкрили за підозрою в наданні допомоги державі-агресору Росії в її діях проти Латвії та розпалюванні національної ворожнечі та ненависті.

Кримінальний процес було розпочато після того, як служба оцінила висловлювання Рослікова на засіданні Сейму 5 червня та інші його дії останнім часом.

У СДБ нагадали, що вже неодноразово проводили з Росліковим профілактичні бесіди, попереджаючи про кримінальну відповідальність у разі вчинення кримінальних злочинів.

На початку лютого цього року СДБ провела бесіду з Росліковим у зв'язку з його публічними висловлюваннями проти латишів.

Нагадаємо, 5 червня Рослікова відсторонили від участі в парламентському засіданні через те, що він виступав з трибуни російською мовою.

Наприкінці своєї промови Росліков вигукнув російською мовою: "Нас больше! Русский язык – наш язык!". Також депутат показав грубий жест.

У зв'язку з цим було ухвалено рішення відсторонити його від засідання Сейму і вивести із зали.

Згодом стало відомо, що Центр державної мови (VVC) Латвії розпочне адміністративну процедуру щодо Рослікова.