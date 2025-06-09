Спецслужби Латвії взялись за депутата, який виступав у Сеймі російською
Латвійська Служба державної безпеки (СДБ) у понеділок відкрила кримінальне провадження проти депутата Сейму Алексєя Рослікова, який минулого тижня оскандалився через виступ у Сеймі російською мовою.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
Як зазначили у спецслужбі, провадження щодо депутата відкрили за підозрою в наданні допомоги державі-агресору Росії в її діях проти Латвії та розпалюванні національної ворожнечі та ненависті.
Кримінальний процес було розпочато після того, як служба оцінила висловлювання Рослікова на засіданні Сейму 5 червня та інші його дії останнім часом.
У СДБ нагадали, що вже неодноразово проводили з Росліковим профілактичні бесіди, попереджаючи про кримінальну відповідальність у разі вчинення кримінальних злочинів.
На початку лютого цього року СДБ провела бесіду з Росліковим у зв'язку з його публічними висловлюваннями проти латишів.
Нагадаємо, 5 червня Рослікова відсторонили від участі в парламентському засіданні через те, що він виступав з трибуни російською мовою.
Наприкінці своєї промови Росліков вигукнув російською мовою: "Нас больше! Русский язык – наш язык!". Також депутат показав грубий жест.
У зв'язку з цим було ухвалено рішення відсторонити його від засідання Сейму і вивести із зали.
Згодом стало відомо, що Центр державної мови (VVC) Латвії розпочне адміністративну процедуру щодо Рослікова.