У Латвії почали перевірку через депутата, який виступав у Сеймі російською

В Латвії Центр державної мови (VVC) розпочне адміністративну процедуру щодо депутата партії "За стабільність" Алєксєя Рослікова, який виступав з трибуни Сейму російською мовою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Директорка VVC Інесе Мухка заявила, що центр рішуче засуджує заяви Рослікова, підкреслюючи, що він продемонстрував відверту неповагу до латиської мови як єдиної державної мови та зневажливо відгукнувся про її роль у латвійському суспільстві.

Це ставить під загрозу згуртованість суспільства і дотримання основних цінностей держави, що є неприпустимим, особливо в нинішніх геополітичних умовах, додала вона.

Мухка підкреслила, що поведінка депутата є політично і морально неприйнятною, а також розцінюється як свідомий підрив закріпленого в Конституції статусу латиської мови як основи держави.

Така поведінка, на її думку, сприяє розколу суспільства і створює атмосферу небезпеки, тому цей випадок повинен бути розслідуваний, а депутат покараний "з максимальною суворістю, передбаченою законом".

VVC має намір ретельно розслідувати цей випадок і вжити відповідних заходів для захисту конституційних цінностей.

Напередодні Рослікова відсторонили від участі в парламентському засіданні через те, що він виступав з трибуни російською мовою.

Наприкінці своєї промови Росліков вигукнув російською мовою: "Нас больше! Русский язык – наш язык!". Також депутат показав грубий жест.

У зв'язку з цим було ухвалено рішення відсторонити його від сьогоднішнього засідання Сейму і видворити із зали.

Як відомо, латвійські депутати нещодавно ухвалили в остаточному читанні поправки до регламенту Сейму, які, серед іншого, закріплюють обов'язок депутатів використовувати державну мову під час спілкування.

Крім того, у Латвії поступово переходять від використання російської як другої іноземної мови у системі освіти.