Із Сейму Латвії вигнали депутата, який виступав російською мовою

У четвер, 5 червня, депутата Сейму Латвії Алексєя Рослікова ("Стабільність!") відсторонили від участі в парламентському засіданні через те, що він виступав з трибуни російською мовою.

Про це повідомляє Delfi, інформує "Європейська правда".

Росліков, виступаючи з трибуни Сейму з приводу декларації "про ліквідацію наслідків русифікації", використовував російську мову, що є порушенням.

Депутат, зокрема, говорив, що російськомовні теж стояли на барикадах разом із латишами.

Росліков також казав, що різними законами та рішеннями держава нібито "бомбардувала наші сім'ї", маючи на увазі російськомовні сім'ї.

Він наголосив, що значна частина жителів Латвії – це росіяни, які щодня розмовляють удома російською мовою, але також беруть участь у розбудові держави, тому без них країна не зможе розвиватися.

Наприкінці своєї промови Росліков вигукнув російською мовою: "Нас больше! Русский язык – наш язык!". Також депутат показав грубий жест.

У зв'язку з цим було ухвалено рішення відсторонити його від сьогоднішнього засідання Сейму і видворити із зали.

Як відомо, латвійські депутати нещодавно ухвалили в остаточному читанні поправки до регламенту Сейму, які, серед іншого, закріплюють обов'язок депутатів використовувати державну мову під час спілкування.

Крім того, у Латвії поступово переходять від використання російської як другої іноземної мови у системі освіти.

А нещодавно бюджетна комісія Сейму Латвії підтримала пропозицію Міністерства юстиції, яка передбачає, що латиська мова має стати основною у спілкуванні банків зі своїми клієнтами.