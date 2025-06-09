МЗС Швеції поки не втручатиметься в затримання Грети Тунберг у Ізраїлі

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард розкритикувала активістів, які вимагали відомство втрутитись у ситуацію з затриманням Грети Тунберг ізраїльськими правоохоронцями.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SVT.

У понеділок кілька демонстрантів зібралися біля будівлі парламенту Швеції, закликаючи уряд вжити заходів проти затримання Грети Тунберг та інших активістів у відкритому морі біля берегів Гази.

"На нашу думку, Ізраїль має певні можливості, відповідно до міжнародного права, супроводжувати це судно", – відповіла Стенергард, додавши, що наразі Тунберг "у безпеці" та не потребує підтримки МЗС.

Міністерка наголосила, що з огляду на рекомендації не відвідувати Газу "велика відповідальність лежить на тих, хто вирішив поїхати всупереч" цим рекомендаціям.

Принагідно Стенергард розповіла, що в понеділок на гарячу лінію МЗС Швеції надходило багато дзвінків після затримання Тунберг.

"Проводити кампанію, в результаті якої дзвонять на гарячу лінію МЗС, досить небезпечно. Це призводить до того, що шведи, які опинилися в скрутному становищі за кордоном, змушені надто довго чекати в черзі", – пояснила міністерка.

Екоактивістка Грета Тунберг та ще 11 активістів 1 червня вирушили морем до сектора Гази кораблем, аби "прорвати ізраїльську блокаду" території.

Напередодні стало відомо, що судно з Тунберг Madlee, яке прямувало до сектору Гази, буксирується ізраїльським флотом до Ізраїлю після того, як на нього висадилися військові.