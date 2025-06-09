МИД Швеции пока не будет вмешиваться в задержание Греты Тунберг в Израиле

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард раскритиковала активистов, которые требовали от ведомства вмешаться в ситуацию с задержанием Греты Тунберг израильскими правоохранительными органами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SVT.

В понедельник несколько демонстрантов собрались у здания парламента Швеции, призывая правительство принять меры против задержания Греты Тунберг и других активистов в открытом море у берегов Газы.

"По нашему мнению, Израиль имеет определенные возможности, в соответствии с международным правом, сопровождать это судно", – ответила Стенергард, добавив, что сейчас Тунберг "в безопасности" и не нуждается в поддержке МИД.

Министр подчеркнула, что, учитывая рекомендации не посещать Газу, "большая ответственность лежит на тех, кто решил поехать вопреки" этим рекомендациям.

Попутно Стенергард рассказала, что в понедельник на горячую линию МИД Швеции поступало много звонков после задержания Тунберг.

"Проводить кампанию, в результате которой звонят на горячую линию МИД, довольно опасно. Это приводит к тому, что шведы, оказавшиеся в затруднительном положении за границей, вынуждены слишком долго ждать в очереди", – пояснила министр.

Экоактивистка Грета Тунберг и еще 11 активистов 1 июня отправились морем в сектор Газа на корабле, чтобы "прорвать израильскую блокаду" территории.

Накануне стало известно, что судно с Тунберг Madlee, которое направлялось в сектор Газа, буксируется израильским флотом в Израиль после того, как на него высадились военные.