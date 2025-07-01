Держдеп США схвалив потенційний продаж Ізраїлю комплектів наведення для авіабомб

Державний департамент США схвалив можливість продажу Ізраїлю комплектів наведення для авіабомб та супутнього обладнання.

Про це повідомило Агентство з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки (DSCA), пише "Європейська правда".

Держдеп США схвалив можливий продаж Ізраїлю комплектів наведення для авіабомб та допоміжного обладнання на суму близько $510 млн у понеділок, 30 червня.

Зазначається, що Агентство надало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес.

Уряд Ізраїлю запросив придбати 3845 комплектів наведення KMU-558B/B Joint Direct Attack Munition (JDAM) для бойової частини бомби BLU-109, а також та 3280 комплектів наведення KMU-572F/B JDAM для бойової частини бомби MK 82.

Також у схвалений пакет входять інженерні, логістичні та технічні послуги уряду США та підрядників і інші пов'язані елементи логістики та підтримки програми.

У заяві зазначили, що запропонований продаж посилить здатність Ізраїлю протистояти поточним і майбутнім загрозам, покращивши його здатність захищати кордони, життєво важливу інфраструктуру та населені пункти.

Також у заяві відзначається, що запропонований продаж "підвищить взаємосумісність із збройними силами США та засвідчить прихильність США до безпеки Ізраїлю та модернізації його збройних сил".

"Сполучені Штати віддані забезпеченню безпеки Ізраїлю, і для національних інтересів США життєво важливо допомагати Ізраїлю розвивати та підтримувати сильний і готовий потенціал самооборони. Ця пропозиція продажу відповідає цим цілям", – додали у заяві.

Головним підрядником буде компанія The Boeing Company, а частина комплекту навігаційного обладнання JDAM може бути передана з запасів уряду США.

14 червня в Ізраїлі заявили, що США допомагали їм збивати ракети, які запустив Іран у відповідь на ізраїльську атаку по військових об’єктах.

А в ніч на 22 червня авіація Сполучених Штатів, відповідно до рішення президента Трампа діяти на підтримку Ізраїлю, атакувала три ядерні об'єкти в Ірані.