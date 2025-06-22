США вступили у війну з Іраном

Авіація Сполучених Штатів атакувала три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан.

Про це президент США Дональд Трамп повідомив в у дописі на Truth Social, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN.

"Ми завершили нашу дуже успішну атаку на три ядерні об’єкти в Ірані, включаючи Фордо, Натанз та Ісфахан. Усі літаки зараз знаходяться за межами повітряного простору Ірану. На головний об’єкт, Фордо, було скинуто повне корисне навантаження БОМБ. Усі літаки благополучно повернулися додому. Вітаємо наших великих американських воїнів. У світі немає інших військових, які могли б це зробити. ЗАРАЗ НАСТАВ ЧАС МИРУ! Дякуємо за вашу увагу до цього питання", – повідомляє Трамп.

Пізніше він розмістив ще один пост: "Фордо знищено". Мова йде про ключовий об'єкт ядерної програми Ірану - підземний об'єкт глибиною до 90 метрів із 2700 центрифуг для збагачення урану до рівня, необхідного для використання у військових цілях.

За даними CNN, удари було нанесено бомбардувальниками B2. Як уточнює Fox News, протибункерні бомби використовували лише для знищення Фордо – туди було скинуто 6 бомб. По ядерних об'єктах у Натанзі та Ісфахані було випущено 30 ракет "Томагавк".

Також джерела CNN повідомляють, що Трамп сподівається, що цей крок спонукає Тегеран повернутися до переговорів, і наразі не планує додаткових атак проти Ірану.

Згодом Дональд Трамп оголосив про намір виступити із зверненням до нації. "Я звернуся до нації о 22:00 у Білому домі (5 ранку за Києвом) щодо нашої дуже успішної військової операції в Ірані. Це ІСТОРИЧНИЙ МОМЕНТ ДЛЯ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ, ІЗРАЇЛЮ ТА ВСЕГО СВІТУ" – йдеться у дописі на Truth Social.

Нагадаємо, 20 червня на переговорах з Іраном у Женеві глави МЗС Франції, Британії та Німеччини закликали Тегеран до якнайшвидшого відновлення переговорів зі США щодо ядерної програми. Проте представники Ірану оголосили пропозиції, озвучені європейськими державами на переговорах у Женеві щодо ядерної програми Тегерана, "нереалістичними".

Про те, як Дональд Трамп приймав рішення про нанесення ударів по ірану – можна почитати у статті "Ніхто не знає, що я хочу зробити": як Трамп готує рішення про війну США з Іраном