Госдеп США одобрил потенциальную продажу Израилю комплектов наведения для авиабомб

Государственный департамент США одобрил возможность продажи Израилю комплектов наведения для авиабомб и сопутствующего оборудования.

Об этом сообщило Агентство по вопросам сотрудничества в сфере обороны и безопасности (DSCA), пишет "Европейская правда".

Госдеп США одобрил возможную продажу Израилю комплектов наведения для авиабомб и вспомогательного оборудования на сумму около $510 млн в понедельник, 30 июня.

Отмечается, что Агентство предоставило необходимую сертификацию, уведомив Конгресс.

Правительство Израиля запросило приобрести 3845 комплектов наведения KMU-558B/B Joint Direct Attack Munition (JDAM) для боевой части бомбы BLU-109, а также 3280 комплектов наведения KMU-572F/B JDAM для боевой части бомбы MK 82.

Также в одобренный пакет входят инженерные, логистические и технические услуги правительства США и подрядчиков, а также другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

В заявлении отмечается, что предлагаемая продажа усилит способность Израиля противостоять текущим и будущим угрозам, улучшив его способность защищать границы, жизненно важную инфраструктуру и населенные пункты.

Также там отмечается, что предложенная продажа "повысит совместимость с вооруженными силами США и подтвердит приверженность США безопасности Израиля и модернизации его вооруженных сил".

"Соединенные Штаты привержены обеспечению безопасности Израиля, и для национальных интересов США жизненно важно помогать Израилю развивать и поддерживать сильный и готовый потенциал самообороны. Это предложение о продаже соответствует этим целям", – добавили в заявлении.

Главным подрядчиком будет компания The Boeing Company, а часть комплекта навигационного оборудования JDAM может быть передана из запасов правительства США.

14 июня в Израиле заявили, что США помогали им сбивать ракеты, которые запустил Иран в ответ на израильскую атаку по военным объектам.

А в ночь на 22 июня авиация Соединенных Штатов, в соответствии с решением президента Трампа действовать в поддержку Израиля, атаковала три ядерных объекта в Иране.