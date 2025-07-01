Данія почала головування в ЄС

Данія з 1 липня перебрала на себе головування в Раді ЄС на пів року та презентувала свою програму з ключовими цілями.

Про це йдеться на сайті, присвяченому данському головуванню, повідомляє "Європейська правда".

Під гаслом "Сильна Європа в мінливому світі" данське головування працюватиме над забезпеченням безпеки, конкурентоспроможності та екологічності Європи.

"ЄС стикається з новим міжнародним порядком, що характеризується невизначеністю, глобальною стратегічною та економічною конкуренцією та зростанням рівня конфліктів. Саме тому ЄС повинен бути здатним діяти самостійно", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що сила ЄС полягає, серед іншого, у європейській єдності, міцному економічному фундаменті, стабільних демократіях та соціально збалансованих суспільствах.

"Цю силу необхідно розвивати далі та використовувати для просування та захисту як європейських інтересів, так і міжнародного правового порядку", – зазначено в повідомленні.

Під час свого головування в ЄС Данія працюватиме "над створенням сильного та рішучого ЄС, який бере на себе відповідальність за власну безпеку та зміцнення своєї конкурентоспроможності".

"Це вимагає від ЄС підкріпити слова діями та вирішити виклики, що стоять перед ним. Екологічний перехід є необхідною умовою для побудови більш безпечної та конкурентоспроможної Європи", – резюмується у повідомленні.

До Данії у Раді ЄС головувала Польща. Напередодні польський прем’єр-міністр Дональд Туск та інші представники уряду підбили підсумки польського головування.

Варто зазначити, що прогрес у справі переговорів про вступ між Україною і ЄС був одним з пріоритетів польського головування. Проте, як відомо, Угорщина заблокувала цей процес.

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