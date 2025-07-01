Дания начала председательство в ЕС

Дания с 1 июля переняла председательство в Совете ЕС на полгода и представила свою программу с ключевыми целями.

Об этом говорится на сайте, посвященном датскому председательству, сообщает "Европейская правда".

Под лозунгом "Сильная Европа в меняющемся мире" датское председательство будет работать над обеспечением безопасности, конкурентоспособности и экологичности Европы.

"ЕС сталкивается с новым международным порядком, характеризующимся неопределенностью, глобальной стратегической и экономической конкуренцией и ростом уровня конфликтов. Именно поэтому ЕС должен быть способным действовать самостоятельно", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сила ЕС заключается, среди прочего, в европейском единстве, прочном экономическом фундаменте, стабильных демократиях и социально сбалансированных обществах.

"Эту силу необходимо развивать дальше и использовать для продвижения и защиты как европейских интересов, так и международного правового порядка", – говорится в сообщении.

Во время своего председательства в ЕС Дания будет работать "над созданием сильного и решительного ЕС, который берет на себя ответственность за собственную безопасность и укрепление своей конкурентоспособности".

"Это требует от ЕС подкрепить слова действиями и решить вызовы, стоящие перед ним. Экологический переход является необходимым условием для построения более безопасной и конкурентоспособной Европы", – резюмируется в сообщении.

До Дании в Совете ЕС председательствовала Польша. Накануне польский премьер-министр Дональд Туск и другие представители правительства подвели итоги польского председательства.

Стоит отметить, что прогресс в деле переговоров о вступлении между Украиной и ЕС был одним из приоритетов польского председательства. Однако, как известно, Венгрия заблокировала этот процесс.

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