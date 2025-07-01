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У Туреччині затримали карикатуриста за зображення пророка Мухаммеда

Фото, відео
Новини — Вівторок, 1 липня 2025, 10:01 — Уляна Кричковська

У понеділок, 30 червня, ввечері турецька поліція затримала карикатуриста за ілюстрацію в сатиричному журналі, яка, на думку влади, зображує пророка Мухаммеда.

Про це пише агентство Bloomberg, передає "Європейська правда".

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая засудив карикатуру в журналі LeMan як "безсоромну" і заявив, що один з головних редакторів журналу, його графічний дизайнер, інституційний директор і карикатурист були взяті під варту.

Турецькі урядовці засудили малюнок, а Єрлікая опублікував відео, на якому карикатуриста затримують на сходах зі скутими за спиною руками.

На малюнку, який LeMan заперечує як карикатуру на пророка, зображено дві крилаті фігури, що літають у небі над обложеним містом. Одна з них каже: "Мир тобі, я Мухаммед", а інша відповідає: "Мир тобі, я Муса".

Фото: Х
Фото: Х

Після публікації карикатури група протестувальників зібралася біля офісу LeMan і закидала будівлю камінням.

Зображення пророка Мухаммеда вважаються глибоко образливими для багатьох мусульман, які розглядають будь-яке його візуальне зображення як форму блюзнірства.

У заяві у соцмережі X LeMan зазначив, що ім'я було використано, оскільки це найпоширеніше чоловіче ім'я в ісламському світі, і наголосив, що автор не мав на меті зобразити пророка.

У січні французький сатиричний тижневик Charlie Hebdo з нагоди 10-річчя смертельного теракту в Парижі, від якого загинули 12 людей, опублікував спеціальний випуск журналу

Мова йде про серію терактів, які сталися 7 січня 2015 року у Парижі у редакції Charlie Hebdo та в магазині кошерної їжі. Нападу передувала публікація в Charlie Hebdo карикатур, що висміюють пророка Мухаммеда. 

Судовий процес стосовно цих нападів став наймасштабнішим в історії Франції у справі про тероризм. Обвинувальні вироки оголосили у грудні 2020 року.

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