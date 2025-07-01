У Туреччині затримали карикатуриста за зображення пророка Мухаммеда

У понеділок, 30 червня, ввечері турецька поліція затримала карикатуриста за ілюстрацію в сатиричному журналі, яка, на думку влади, зображує пророка Мухаммеда.

Про це пише агентство Bloomberg, передає "Європейська правда".

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая засудив карикатуру в журналі LeMan як "безсоромну" і заявив, що один з головних редакторів журналу, його графічний дизайнер, інституційний директор і карикатурист були взяті під варту.

Турецькі урядовці засудили малюнок, а Єрлікая опублікував відео, на якому карикатуриста затримують на сходах зі скутими за спиною руками.

Emniyet güçlerimiz tarafından, Peygamber Efendimizi (S.A.V.) çizme hadsizliğini yapan derginin Müessese Müdürü A. Y. adlı şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. pic.twitter.com/JR2IraE11U – Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 30, 2025

На малюнку, який LeMan заперечує як карикатуру на пророка, зображено дві крилаті фігури, що літають у небі над обложеним містом. Одна з них каже: "Мир тобі, я Мухаммед", а інша відповідає: "Мир тобі, я Муса".

Фото: Х

Після публікації карикатури група протестувальників зібралася біля офісу LeMan і закидала будівлю камінням.

Зображення пророка Мухаммеда вважаються глибоко образливими для багатьох мусульман, які розглядають будь-яке його візуальне зображення як форму блюзнірства.

У заяві у соцмережі X LeMan зазначив, що ім'я було використано, оскільки це найпоширеніше чоловіче ім'я в ісламському світі, і наголосив, що автор не мав на меті зобразити пророка.

У січні французький сатиричний тижневик Charlie Hebdo з нагоди 10-річчя смертельного теракту в Парижі, від якого загинули 12 людей, опублікував спеціальний випуск журналу.

Мова йде про серію терактів, які сталися 7 січня 2015 року у Парижі у редакції Charlie Hebdo та в магазині кошерної їжі. Нападу передувала публікація в Charlie Hebdo карикатур, що висміюють пророка Мухаммеда.

Судовий процес стосовно цих нападів став наймасштабнішим в історії Франції у справі про тероризм. Обвинувальні вироки оголосили у грудні 2020 року.