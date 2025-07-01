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В Турции задержали карикатуриста за изображение пророка Мухаммеда

фото, видео
Новости — Вторник, 1 июля 2025, 10:01 — Уляна Кричковская

В понедельник, 30 июня, вечером турецкая полиция задержала карикатуриста за иллюстрацию в сатирическом журнале, которая, по мнению властей, изображает пророка Мухаммеда.

Об этом пишет агентство Bloomberg, передает "Европейская правда".

Министр внутренних дел Али Ерликая осудил карикатуру в журнале LeMan как "бесстыдную" и заявил, что один из главных редакторов журнала, его графический дизайнер, институциональный директор и карикатурист были взяты под стражу.

Турецкие чиновники осудили рисунок, а Ерликая опубликовал видео, на котором карикатуриста задерживают на лестнице со скованными за спиной руками.

На рисунке, который LeMan отрицает как карикатуру на пророка, изображены две крылатые фигуры, летающие в небе над осажденным городом. Одна из них говорит: "Мир тебе, я Мухаммед", а другая отвечает: "Мир тебе, я Муса".

Фото: Х
Фото: Х

После публикации карикатуры группа протестующих собралась возле офиса LeMan и забросала здание камнями.

Изображения пророка Мухаммеда считаются глубоко оскорбительными для многих мусульман, которые рассматривают любое его визуальное изображение как форму кощунства.

В заявлении в соцсети X LeMan отметил, что имя было использовано, поскольку это самое распространенное мужское имя в исламском мире, и подчеркнул, что автор не имел целью изобразить пророка.

В январе французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo по случаю 10-летия смертельного теракта в Париже, от которого погибли 12 человек, опубликовал специальный выпуск журнала.

Речь идет о серии терактов, которые произошли 7 января 2015 года в Париже в редакции Charlie Hebdo и в магазине кошерной пищи. Нападению предшествовала публикация в Charlie Hebdo карикатур, высмеивающих пророка Мухаммеда. 

Судебный процесс по этим нападениям стал самым масштабным в истории Франции по делу о терроризме. Обвинительные приговоры объявили в декабре 2020 года.

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