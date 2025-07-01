В Турции задержали карикатуриста за изображение пророка Мухаммеда

В понедельник, 30 июня, вечером турецкая полиция задержала карикатуриста за иллюстрацию в сатирическом журнале, которая, по мнению властей, изображает пророка Мухаммеда.

Об этом пишет агентство Bloomberg, передает "Европейская правда".

Министр внутренних дел Али Ерликая осудил карикатуру в журнале LeMan как "бесстыдную" и заявил, что один из главных редакторов журнала, его графический дизайнер, институциональный директор и карикатурист были взяты под стражу.

Турецкие чиновники осудили рисунок, а Ерликая опубликовал видео, на котором карикатуриста задерживают на лестнице со скованными за спиной руками.

Emniyet güçlerimiz tarafından, Peygamber Efendimizi (S.A.V.) çizme hadsizliğini yapan derginin Müessese Müdürü A. Y. adlı şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. pic.twitter.com/JR2IraE11U – Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 30, 2025

На рисунке, который LeMan отрицает как карикатуру на пророка, изображены две крылатые фигуры, летающие в небе над осажденным городом. Одна из них говорит: "Мир тебе, я Мухаммед", а другая отвечает: "Мир тебе, я Муса".

Фото: Х

После публикации карикатуры группа протестующих собралась возле офиса LeMan и забросала здание камнями.

Изображения пророка Мухаммеда считаются глубоко оскорбительными для многих мусульман, которые рассматривают любое его визуальное изображение как форму кощунства.

В заявлении в соцсети X LeMan отметил, что имя было использовано, поскольку это самое распространенное мужское имя в исламском мире, и подчеркнул, что автор не имел целью изобразить пророка.

В январе французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo по случаю 10-летия смертельного теракта в Париже, от которого погибли 12 человек, опубликовал специальный выпуск журнала.

Речь идет о серии терактов, которые произошли 7 января 2015 года в Париже в редакции Charlie Hebdo и в магазине кошерной пищи. Нападению предшествовала публикация в Charlie Hebdo карикатур, высмеивающих пророка Мухаммеда.

Судебный процесс по этим нападениям стал самым масштабным в истории Франции по делу о терроризме. Обвинительные приговоры объявили в декабре 2020 года.