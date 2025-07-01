У Лондоні судять чоловіка з паспортами РФ і Британії за фінансування бойовиків Росії

У лондонському суді у вівторок, 1 липня, з’явився чоловік із подвійним британсько-російським громадянством, якого звинувачують у переказі криптовалюти терористичним угрупованням, які воюють на боці Росії на сході України.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Чоловіка на ім’я Михаїл Власов звинувачують у переказі криптовалюти для придбання зброї та військового спорядження.

Йому пред'явлено вісім звинувачень у порушенні британських санкцій, накладених на невизнані "ДНР" та "ЛНР".

53-річний чоловік з'явився у Вестмінстерському магістратському суді і заявив про свою невинуватість за всіма вісьмома пунктами звинувачення, які стосуються платежів на загальну суму приблизно 4 тисячі фунтів (близько $5510), здійснених у період з квітня 2022 року по квітень 2023 року.

Прокурор заявила, що організації, яким Власов переказав гроші, чітко вказали на своїх вебсайтах, що отримані кошти будуть використані для оплати "дронів, боєприпасів, зброї (та) уніформи".

"Йдеться про особу, яка свідомо вчиняє дії, які, як вона знає, є обходом санкцій, а також сприяють військовим діям російської армії на сході України", – додала вона.

Власову було надано право вийти під заставу і з'явитися в суді наприкінці цього місяця.

Він зареєстрований у Реєстрі компаній як громадянин Росії і єдиний директор товариства з обмеженою відповідальністю, яке було ліквідовано в 2019 році. Його адвокат заявив, що Власов отримав британське громадянство в 2019 році.

Прокурор додала, що це вже другий випадок, коли у Великій Британії висунуто звинувачення у порушенні санкцій проти Росії.

У травні у Німеччині розпочали судовий розгляд справи щодо трьох осіб, яких вважають завербованими РФ агентами для підготовки диверсій у Німеччині.

Раніше у травні німецькі ЗМІ повідомили про арешти у Німеччині та Швейцарії осіб, що нібито мали за дорученням російських спецслужб відправити посилки з вибуховими пристроями. Підозрювані є українцями.