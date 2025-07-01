В Лондоне судят мужчину с паспортами РФ и Британии за финансирование боевиков России

В лондонский суд во вторник, 1 июля, явился мужчина с двойным британско-российским гражданством, которого обвиняют в переводе криптовалюты террористическим группировкам, воюющим на стороне России на востоке Украины.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Мужчину по имени Михаил Власов обвиняют в переводе криптовалюты для приобретения оружия и военного снаряжения.

Ему предъявлено восемь обвинений в нарушении британских санкций, наложенных на непризнанные "ДНР" и "ЛНР".

53-летний мужчина явился в Вестминстерский магистратский суд и заявил о своей невиновности по всем восьми пунктам обвинения, которые касаются платежей на общую сумму около 4 тысяч фунтов (около $5510), совершенных в период с апреля 2022 года по апрель 2023 года.

Прокурор заявила, что организации, которым Власов перевел деньги, четко указали на своих веб-сайтах, что полученные средства будут использованы для оплаты "дронов, боеприпасов, оружия (и) униформы".

"Речь идет о лице, сознательно совершающем действия, которые, как он знает, являются обходом санкций, а также способствуют военным действиям российской армии на востоке Украины", – добавила она.

Власову было предоставлено право выйти под залог и явиться в суд в конце этого месяца.

Он зарегистрирован в Реестре компаний как гражданин России и единственный директор общества с ограниченной ответственностью, которое было ликвидировано в 2019 году. Его адвокат заявил, что Власов получил британское гражданство в 2019 году.

Прокурор добавила, что это уже второй случай, когда в Великобритании выдвинуто обвинение в нарушении санкций против России.

В мае в Германии начали судебное разбирательство дела в отношении трех человек, которых считают завербованными РФ агентами для подготовки диверсий в Германии.

Ранее в мае немецкие СМИ сообщили об арестах в Германии и Швейцарии лиц, которые якобы должны были по поручению российских спецслужб отправить посылки со взрывными устройствами. Подозреваемые являются украинцами.