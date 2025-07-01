У Фінляндії підтвердили обвинувальний вирок журналістам за розкриття таємної інформації

Апеляційний суд Гельсінкі підтвердив обвинувальний вирок двом журналістам газети Helsingin Sanomat, одного з найдавніших і найавторитетніших видань країни, за розкриття засекреченої інформації в матеріалі від 2017 року.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Апеляційний суд Гельсінкі підтвердив обвинувальний вирок журналістам HS Туомо Піетіляйнену і Лаурі Халмінен через розкриття безпекової таємниці та встановив покарання у вигляді 4 місяців позбавлення волі умовно для Піетіляйнена і штрафу у розмірі 80 так званих "денних штрафів" (що вираховуються за формулою залежно від місячного доходу особи) – для його колеги. Крім того, видання зобов’язали видалити публікацію.

Звинувачення стосуються серії матеріалів HS від грудня 2017 року про центр зв’язку Збройних сил Фінляндії, частину з яких так і не опублікували.

Вирок виявився суворішим, аніж перший, винесений Гельсінським окружним судом у 2023 році.

Суд погодився з висновком про те, що опублікована та неопубліковані статті містили конфіденційну інформацію та що це не той випадок, коли її розкриття було б виправданим з міркувань великої суспільної значущості, і національні інтереси країни в даній ситуації виправдовують обмеження свободи слова.

Також суд вирішив, що безпосередніх авторів матеріалу можна притягати до відповідальності, навіть якщо фінальне рішення про публікацію ухвалювало керівництво редакції.

Водночас звинувачення проти Калле Сільфверберга, котрий мав наглядову роль, відхилили.

Прокуратура вимагала для усіх трьох тюремних термінів. Журналісти наполягають, що не порушили закон. Вирок ще потенційно можливо оскаржити у Верховному суді.

Піетіляйнен досі працює у редакції, тоді як Лаура Халмінен і Калле Сільфверберг вже змінили роботу.



