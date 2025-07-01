В Финляндии подтвердили обвинительный приговор журналистам за раскрытие секретной информации

Апелляционный суд Хельсинки подтвердил обвинительный приговор двум журналистам газеты Helsingin Sanomat, одного из старейших и самых авторитетных изданий страны, за раскрытие засекреченной информации в материале от 2017 года.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Апелляционный суд Хельсинки подтвердил обвинительный приговор журналистам HS Туомо Пиетиляйнену и Лауре Халминен из-за раскрытия тайны безопасности и установил наказание в виде 4 месяцев лишения свободы условно для Пиетиляйнена и штрафа в размере 80 так называемых "дневных штрафов" (высчитываемых по формуле в зависимости от месячного дохода лица) – для его коллеги. Кроме того, издание обязали удалить публикацию.

Обвинения касаются серии материалов HS от декабря 2017 года о центре связи Вооруженных сил Финляндии, часть из которых так и не опубликовали.

Приговор оказался более суровым, чем первый, вынесенный Хельсинским окружным судом в 2023 году.

Суд согласился с выводом о том, что опубликованная и неопубликованные статьи содержали конфиденциальную информацию и что это не тот случай, когда ее раскрытие было бы оправданным по соображениям большой общественной значимости, и национальные интересы страны в данной ситуации оправдывают ограничение свободы слова.

Также суд решил, что непосредственных авторов материала можно привлекать к ответственности, даже если финальное решение о публикации принимало руководство редакции.

В то же время обвинения против Калле Сильфверберга, который имел надзорную роль, отклонили.

Прокуратура требовала для всех трех тюремных сроков. Журналисты настаивают, что не нарушили закон. Приговор еще потенциально возможно обжаловать в Верховном суде.

Пиетиляйнен до сих пор работает в редакции, тогда как Лаура Халминен и Калле Сильфверберг уже сменили работу.