Cуд у Фінляндії визнав винними журналістів, яких судили за розкриття таємниць у статті про розвідку

Гельсінкський окружний суд визнав винними у розкритті таємної інформації двох журналістів найвідомішої газети країни Helsingin Sanomat у зв'язку з публікацією їхньої статті про розвідку у 2017 році.

Про це повідомляють Helsingin Sanomat та Yle, пише "Європейська правда".

Журналіста Туомо Піетіляйня визначили головним відповідальним автором, йому доведеться сплатити 50 так званих "денних штрафів" (що вираховуються за формулою залежно від місячного доходу особи).

Співавторку Лауру Халмінен, яка відігравала другорядну роль у створенні матеріалу, залишили без покарання - у тому числі через те, що вона намагалася з’ясувати, наскільки законно публікувати все, що увійшло до статті.

Звинувачення із безпосереднього керівника автора статті, Калле Сільфверберга, зняли, оскільки не було встановлено його безпосередньої причетності до розголошення таємниць розвідки.

Також видання зобов’язали зняти публікацію з сайту.

Спершу прокурор вимагав для усіх трьох умовний термін ув’язнення, а кримінальний кодекс за статтями звинувачення передбачає покарання від 4 місяців до 4 років позбавлення волі.

Журналісти не визнають свою провину, а також наголошували, що не самі приймали рішення про публікацію матеріалу. Втім, суд вирішив, що вони як автори матеріалу мають нести відповідальність за те, щоб він відповідав закону, та, як журналісти, мали розуміти чутливість теми. Як аргумент врахували і те, що оприлюднені таємні деталі не викривають якусь проблему чи зловживання, що могло би стати додатковим виправданням для журналістів через роль медіа у суспільно-політичному житті.

Водночас, суд врахував як пом’якшуючий фактор особливий статус медіа, тривалий розгляд справи та її публічність, а також думку Європейського суду з прав людини з приводу того, що серйозні вироки проти журналістів у зв’язку з їхньою професійною діяльністю прийнятні лише у виняткових обставинах.