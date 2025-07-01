Латвія передасть Україні 42 БТР Patria

Уряд Латвії у вівторок схвалив передання 42 бронетранспортерів Patria 6x6 та іншого військового обладнання Збройним силам України для підтримки їхньої боротьби проти агресії Росії.

Про це повідомило Міністерство оборони Латвії, пише "Європейська правда".

Бронетранспортери, які Латвія передасть Україні, були замовлені на початку року. Латвійський міністр оборони Андріс Спрудс обіцяє, що перші машини будуть відправлені "незабаром".

"Ми продовжуємо і будемо продовжувати підтримувати Україну і надалі – як цього року, так і наступного року надамо Україні військову допомогу в розмірі 0,25% від внутрішнього валового продукту", – наголосив він.

Окремо Міноборони Латвії підкреслило, що поставка 42 БТР не вплине на потреби та оперативні можливості латвійських Збройних сил.

БТР Patria розроблені у межах спільної програми за участі Фінляндії, Латвії, Швеції та Німеччини, а виробляються у Фінляндії і Латвії.

У квітні Латвія повідомила про відправлення Україні 1500 дронів.