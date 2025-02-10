Латвія замовила для України бронетранспортери Patria
Латвія замовила бронетранспортери Patria 6x6, щоб передати їх Україні вже цьогоріч.
Про це повідомили у пресслужбі Міноборони Латвії, пише "Європейська правда".
У відомстві зазначили, що замовили для України бронетранспортери Patria 6x6. Кількість машин не уточнюють.
"Бронемашини, вироблені у Латвії, надійдуть до захисників України цього року. Ми не лише підтримуємо Україну у боротьбі з окупантами, але й випробовуємо застосування і міцність бронемашин у реальних бойових умовах, що забезпечить цінні висновки для національних збройних сил", – зазначив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.
Замовлення БТР для України не має вплинути на виконання давніших контрактів для латвійської армії.
Нагадаємо, раніше фінська компанія Patria отримала замовлення від Латвії на постачання 56 броньованих командно-штабних машин.
На початку 2025 року президент Латвії Едгарс Рінкевичс висловив очікування, що латвійські витрати на оборону досягнуть 4% ВВП.