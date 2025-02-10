Латвія замовила для України бронетранспортери Patria

Латвія замовила бронетранспортери Patria 6x6, щоб передати їх Україні вже цьогоріч.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони Латвії, пише "Європейська правда".

У відомстві зазначили, що замовили для України бронетранспортери Patria 6x6. Кількість машин не уточнюють.

"Бронемашини, вироблені у Латвії, надійдуть до захисників України цього року. Ми не лише підтримуємо Україну у боротьбі з окупантами, але й випробовуємо застосування і міцність бронемашин у реальних бойових умовах, що забезпечить цінні висновки для національних збройних сил", – зазначив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

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Замовлення БТР для України не має вплинути на виконання давніших контрактів для латвійської армії.

Нагадаємо, раніше фінська компанія Patria отримала замовлення від Латвії на постачання 56 броньованих командно-штабних машин.

На початку 2025 року президент Латвії Едгарс Рінкевичс висловив очікування, що латвійські витрати на оборону досягнуть 4% ВВП.