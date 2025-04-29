Латвія відправила Україні 1500 бойових дронів

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс оголосив про відправлення Україні чергової партії бойових безпілотників.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

За словами міністра, безпілотники постачають в рамках так званої "коаліції дронів".

"Ще 1500 бойових дронів прямують з Латвії до України. У першій половині року дві латвійські компанії поставлять 12 000 дронів у рамках коаліції дронів", – написав Спрудс.

🇱🇻🤝🇺🇦 Another 1,500 combat drones are on their way from Latvia to Ukraine.

In the first half of the year, two Latvian companies will deliver 12,000 drones as part of the Drone Coalition.#MilitaryIndustry #DroneCoalition #StandWithUkraine pic.twitter.com/644p0gXn8b – Andris Spruds (@AndrisSpruds) April 28, 2025

Як відомо, коаліція, яку очолюють Велика Британія та Латвія, була запущена в січні 2024 року для посилення можливостей України в галузі безпілотних літальних апаратів.

24 березня стало відомо, що "коаліція дронів" виділила 20 млн євро зі спільного фонду для того, щоб закупити розвідувальні дрони (ISR) тактичного рівня для Сил оборони України.

1 квітня повідомлялося, що Латвія направила до Збройних сил України ще 1500 бойових безпілотників.