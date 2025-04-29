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Латвія відправила Україні 1500 бойових дронів

Новини — Вівторок, 29 квітня 2025, 10:33 — Іванна Костіна

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс оголосив про відправлення Україні чергової партії бойових безпілотників.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

За словами міністра, безпілотники постачають в рамках так званої "коаліції дронів".

"Ще 1500 бойових дронів прямують з Латвії до України. У першій половині року дві латвійські компанії поставлять 12 000 дронів у рамках коаліції дронів", – написав Спрудс.

Як відомо, коаліція, яку очолюють Велика Британія та Латвія, була запущена в січні 2024 року для посилення можливостей України в галузі безпілотних літальних апаратів.

24 березня стало відомо, що "коаліція дронів" виділила 20 млн євро зі спільного фонду для того, щоб закупити розвідувальні дрони (ISR) тактичного рівня для Сил оборони України.

1 квітня повідомлялося, що Латвія направила до Збройних сил України ще 1500 бойових безпілотників.

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