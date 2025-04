Латвія відправила Україні 1500 бойових дронів

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс оголосив про відправлення Україні чергової партії бойових безпілотників.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

За словами міністра, безпілотники постачають в рамках так званої "коаліції дронів".

"Ще 1500 бойових дронів прямують з Латвії до України. У першій половині року дві латвійські компанії поставлять 12 000 дронів у рамках коаліції дронів", – написав Спрудс.

🇱🇻🤝🇺🇦 Another 1,500 combat drones are on their way from Latvia to Ukraine.

In the first half of the year, two Latvian companies will deliver 12,000 drones as part of the Drone Coalition.#MilitaryIndustry #DroneCoalition #StandWithUkraine pic.twitter.com/644p0gXn8b