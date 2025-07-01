ЗМІ дізнались, хто стане новим послом Німеччини в Україні

Німецьке посольство в Україні має очолити карʼєрний дипломат Гайко Томс після того, як нинішній посол Мартін Єгер очолить Федеральну розвідувальну службу Німеччини.

Про це дізнався редактор німецької версії Politico Гордон Репінський, пише "Європейська правда".

За словами Репінського, у внутрішньому документі уряду Німеччини Томс згаданий як майбутній посол в Україні. Його кандидатуру мають офіційно затвердити в середу.

Фото: Wenderson Araujo/Valor

57-річний Гайко Томс є досвідченим дипломатом. З 2020 по 2023 рік він був послом Німеччини в Бразилії, а до того – заступником глави представництва Німеччини при НАТО.

До зміни уряду цього року Томс був державним секретарем у Федеральному міністерстві фінансів Німеччини.

На посаді посла в Києві він замінить Мартіна Єгера, який стане новим главою Федеральної розвідувальної служби Німеччини.

Мартіна Єгера називають одним з найдосвідченіших "кризових дипломатів" МЗС Німеччини. До призначення в Україну у 2023 році він працював в Іраку й Афганістані.