СМИ узнали, кто станет новым послом Германии в Украине

Немецкое посольство в Украине возглавит карьерный дипломат Хайко Томс после того, как нынешний посол Мартин Егер возглавит Федеральную разведывательную службу Германии.

Об этом узнал редактор немецкой версии Politico Гордон Репинский, пишет "Европейская правда".

По словам Репинского, во внутреннем документе правительства Германии Томс упомянут как будущий посол в Украине. Его кандидатуру должны официально утвердить в среду.

Фото: Wenderson Araujo/Valor

57-летний Хайко Томс является опытным дипломатом. С 2020 по 2023 год он был послом Германии в Бразилии, а до того – заместителем главы представительства Германии при НАТО.

До смены правительства в этом году Томс был государственным секретарем в Министерстве финансов Германии.

На посту посла в Киеве он заменит Мартина Егера, который станет новым главой Федеральной разведывательной службы Германии.

Мартина Егера называют одним из самых опытных "кризисных дипломатов" МИД Германии. До назначения в Украину в 2023 году он работал в Ираке и Афганистане.