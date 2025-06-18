У Німеччині підтвердили, що посол в Україні стане главою зовнішньої розвідки

Уряд Німеччини схвалив призначення посла в Україні Мартіна Єгера очільником Федеральної розвідувальної служби (BND), підтвердив представник уряду Штеффен Маєр.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

60-річний Єгер, як і повідомлялось, замінить на посаді глави німецької зовнішньої розвідки Бруно Каля, який очолював її з 2016 року. Коли саме Єгер вступить на нову посаду, поки що невідомо.

Тим часом Каль, як стверджується, стане представником Німеччини при Святому Престолі в Римі.

BND є однією з трьох розвідувальних служб Німеччини, поряд з федеральним відомством з охорони конституції, яке зосереджується на внутрішній розвідці, та військовою контррозвідкою, що спеціалізується на збройних силах.

Мартіна Єгера називають одним з найдосвідченіших "кризових дипломатів" МЗС Німеччини. До призначення в Україну у 2023 році він працював в Іраку й Афганістані.

У канцлера Німеччини Фрідріха Мерца розраховують, що з Єгером на посаді голови розвідслужби і Філіппом Вольфом у ролі координатора з питань розвідки в офісі канцлера ефективність BND суттєво зросте.

Читайте також інтерв'ю "ЄвроПравди" з послом Єгером: "Я тут, щоб допомогти вам перемогти у війні".