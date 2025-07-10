У Римі підтвердили, що Польща проведе конференцію з відновлення України у 2026 році

Наступна міжнародна конференція з питань відновлення України має відбутися у Польщі.

Про такі плани повідомив у своєму виступі на цьогорічній конференції у Римі іспанський прем'єр Педро Санчес, повідомляє кореспондент "Європейської правди"..

Щорічні конференції Ukraine recovery conference (URC) збирають донорів, що підтримують Україну у часи війни, а також обговорюють перебіг реформ. Раніше, у травні, Польща вже заявляла про інтерес у проведенні наступної конференції з відновлення України. За словами Санчеса, це рішення підтверджене.

"Ми дякуємо Польщі, яка проведе Ukraine recovery conference наступного року", – заявив він.

Чіткі дати та місце проведення конференції наразі не розголошувалися.

Як повідомлялося, президентка Єврокомісії на URC оголосила про 4 млрд євро допомоги бюджету України. Також вона оголосила про створення фонду відновлення України.

Зі свого боку, прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що відновлення України неможливе без її перемоги у війні.