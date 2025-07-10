Дональд Туск: відновлення України неможливе без її перемоги у війні

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав західних партнерів Києва не забувати про потребу перемоги України.

Про це він заявив у виступі на Конференції з питань відновлення України, повідомляє з Рима кореспондент "Європейської правди".

Дональд Туск почав виступ з того, що західні держави мають повернутися до обговорення шляхів до перемоги України, щоб решта дискусій мали сенс.

"Не може бути відновлення без перемоги. Ми маємо обговорювати не лише те, як Україні вижити, а як перемогти", – заявив він.

Польський прем'єр також нагадав, що існує чітке розуміння, що саме можна називати перемогою. "Перемога означає територіальну цілісність, суверенітет, справедливий і стійкий мир", – наголосив Туск.

"Це війна не тільки проти України. Це війна проти Європи. Це війна цивілізації і варварів", – підкреслив глава уряду Польщі особливу важливість української перемоги.

Він також додав, що відновлення має включати повернення людей до країни: "Відновлення – це не тільки про те, як відбудувати стіни. Це про те, як знову вдихнути у них життя".

Раніше очільниця Єврокомісії оголосила про створення фонду відновлення України.

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