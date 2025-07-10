В Риме подтвердили, что Польша проведет конференцию по восстановлению Украины в 2026 году
Следующая международная конференция по вопросам восстановления Украины должна состояться в Польше.
О таких планах сообщил в своем выступлении на конференции в Риме испанский премьер Педро Санчес, сообщает корреспондент "Европейской правды".
Ежегодные конференции Ukraine recovery conference (URC) собирают доноров, поддерживающих Украину в военное время, а также обсуждают ход реформ. Ранее, в мае, Польша уже заявляла о заинтересованности в проведении следующей конференции по восстановлению Украины. По словам Санчеса, это решение подтверждено.
"Мы благодарим Польшу, которая проведет Ukraine recovery conference в следующем году", – заявил он.
Точные даты и место проведения конференции пока не разглашаются.
Как сообщалось, президент Еврокомиссии на URC объявила о 4 млрд евро помощи бюджету Украины. Также она объявила о создании фонда восстановления Украины.
Со своей стороны, премьер Польши Дональд Туск заявил, что восстановление Украины невозможно без ее победы в войне.