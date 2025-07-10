Зеленський розповів, про що піде мова на зустрічі "коаліції рішучих" у Римі

Підтримка українських військових та оборонний потенціал США для допомоги їм будуть серед питань, які президент Володимир Зеленський підніме під час зустрічі лідерів "коаліції рішучих" у четвер.

Про це глава держави розповів перед початком зустрічі, що відбувається на полях Конференції з питань відновлення України в Римі, повідомляє "Європейська правда".

Зустріч лідерів "коаліції рішучих" проходить у гібридному форматі: більшість лідерів присутні особисто в італійській столиці, а частина долучилась онлайн – зокрема, прем’єр Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон.

Зеленський заявив, що Росія все ще має можливість продовжувати війну, і тому потрібно посилити тиск на неї та зміцнити оборону України.

"Зосередьмося на цьому під час сьогоднішньої зустрічі. Отже, я розповім про українських солдатів і про те, як їх підтримати. Я розповім про зброю, особливо про дрони, про те, як Європа разом з Україною може виробляти їх краще, ніж Росія. Я розповім про наші відносини зі Сполученими Штатами та оборонний потенціал, який є тільки у них, але який нам дуже потрібен. Я вважаю, що це в інтересах усієї Європи", – сказав Зеленський.

Він додав, що на зустрічі також піде мова про гарантії безпеки для України.

Зазначимо, цього разу представники США вперше брали участь у зустрічі "коаліції рішучих" – долучилися генерал Кіт Келлог та сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь.

Раніше цього тижня президент Володимир Зеленський обговорив з британським премʼєр-міністром Кіром Стамером проведення зустрічі "коаліції рішучих" на полях конференції в Римі.

Коаліція не проводила зустрічей з березня через розбіжності щодо військової підтримки з боку США та прагнення заручитись підтримкою Вашингтона у можливому розгортанні західних військ в Україні.