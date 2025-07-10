Зеленский рассказал, о чем пойдет речь на встрече "коалиции решительных" в Риме

Поддержка украинских военных и оборонный потенциал США для помощи им будут среди вопросов, которые президент Владимир Зеленский поднимет во время встречи лидеров "коалиции решительных" в четверг.

Об этом глава государства рассказал перед началом встречи, которая проходит на полях Конференции по вопросам восстановления Украины в Риме, сообщает "Европейская правда".

Встреча лидеров "коалиции решительных" проходит в гибридном формате: большинство лидеров присутствуют лично в итальянской столице, а часть присоединилась онлайн – в частности, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Зеленский заявил, что Россия все еще имеет возможность продолжать войну, и поэтому нужно усилить давление на нее и укрепить оборону Украины.

"Давайте сосредоточимся на этом во время сегодняшней встречи. Итак, я расскажу об украинских солдатах и о том, как их поддержать. Я расскажу об оружии, особенно о дронах, о том, как Европа вместе с Украиной может производить их лучше, чем Россия. Я расскажу о наших отношениях с Соединенными Штатами и оборонном потенциале, который есть только у них, но который нам очень нужен. Я считаю, что это в интересах всей Европы", – сказал Зеленский.

Он добавил, что на встрече также пойдет речь о гарантиях безопасности для Украины.

Отметим, что в этот раз представители США впервые приняли участие во встрече "коалиции решительных" – к ней присоединились генерал Кит Келлог и сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь.

Ранее на этой неделе президент Владимир Зеленский обсудил с британским премьер-министром Киром Стамером проведение встречи "коалиции решительных" на полях конференции в Риме.

Коалиция не проводила встреч с марта из-за разногласий относительно военной поддержки со стороны США и стремления заручиться поддержкой Вашингтона в возможном развертывании западных войск в Украине.