Розвідка Британії: за 2025 рік Росія вже втратила понад 230 тисяч військових

Розвідка Великої Британії проаналізувала втрати російської армії у війні проти України за 2025 рік.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді про російсько-українську війну від 11 липня.

Розвідка Британії вважає, що Росія могла втратити приблизно 236 тисяч військових загиблими і пораненими у російсько-українській війні лише за 2025 рік.

Відтак від початку повномасштабного вторгнення кількість загиблих та поранених перевищила 1 млн.

Також розвідники Британії із посиланням на дані Генерального штабу Збройних сил України зауважили, що середньодобові втрати Росії в червні 2025 року становили приблизно 1080 осіб, а загалом за місяць – 32 тисячі осіб.

Як відзначають розвідники, з березня 2025 року рівень втрат Росії помірно знижувався щомісяця, а середньодобовий показник у червні був найнижчим з квітня 2024 року.

Також у розвідці зауважили, що у попередні роки війни з настанням літа спостерігалося помірне зниження втрат російських військ, що, ймовірно, було пов’язано з поліпшенням погодних умов, яке сприяло підвищенню виживаності поранених.

Інфографіка: Х

На початку червня британська розвідка зазначила, що від початку російсько-української війни у лютому 2022 року Росія втратила близько 1 млн військових загиблими та пораненими.

А міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що втрати російських сил в один мільйон в Україні свідчать про використання Владіміром Путіним росіян як "гарматне мʼясо".