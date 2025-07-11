Разведка Британии: за 2025 год Россия уже потеряла более 230 тысяч военных

Разведка Великобритании проанализировала потери российской армии в войне против Украины за 2025 год.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре о российско-украинской войне от 11 июля.

Разведка Великобритании считает, что Россия могла потерять примерно 236 тысяч военных убитыми и ранеными в российско-украинской войне только за 2025 год.

Таким образом, с начала полномасштабного вторжения количество погибших и раненых превысило 1 млн.

Также разведчики Великобритании со ссылкой на данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины отметили, что среднесуточные потери России в июне 2025 года составили примерно 1080 человек, а в целом за месяц – 32 тысячи человек.

Как отмечают разведчики, с марта 2025 года уровень потерь России умеренно снижался ежемесячно, а среднесуточный показатель в июне был самым низким с апреля 2024 года.

Также в разведке отметили, что в предыдущие годы войны с наступлением лета наблюдалось умеренное снижение потерь российских войск, что, вероятно, было связано с улучшением погодных условий, которое способствовало повышению выживаемости раненых.

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В начале июня британская разведка отметила, что с начала российско-украинской войны в феврале 2022 года Россия потеряла около 1 млн военных убитыми и ранеными.

А министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что потери российских сил в один миллион в Украине свидетельствуют об использовании Владимиром Путиным россиян как "пушечного мяса".