Глава МЗС Британії про 1 млн російських втрат: "Путін не може перемогти"

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що втрати російських сил в один мільйон в Україні свідчать про використання Владіміром Путіним росіян як "гарматне мʼясо".

Як пише "Європейська правда", відео він опублікував на Х.

За словами Леммі, російські удари "завдали невимовної шкоди Україні та її народу", але водночас Владімір Путін "краде також майбутнє Росії".

"Зараз кількість жертв серед росіян сягнула мільйона. Цей сумний рубіж свідчить про те, що він готовий використовувати власний народ як гарматне м'ясо", – наголосив він.

Today’s grim milestone of 1 million Russian casualties shows Putin is also using his own people as cannon fodder.



Ukrainians will defend their land to the end. Putin cannot win.



He must stop the killing to allow talks on a just and lasting peace. pic.twitter.com/6JDwYiBheW – David Lammy (@DavidLammy) June 12, 2025

Британський міністр додав, що за три роки після повномасштабного вторгнення Росії українці довели, що будуть захищати свою землю до кінця.

"Путін не може перемогти. Він повинен негайно припинити вбивства, погодитись на запропоноване повне і негайне припинення вогню, щоб дозволити переговори про справедливий і тривалий мир", – підсумував Леммі.

Британська розвідка у свіжому огляді зазначила, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року Росія втратила близько мільйона військових загиблими та пораненими.

Коментуючи це, премʼєр Естонії Крістен Міхал зазначив, що господар Кремля Владімір Путін продовжує ігнорувати реальні мирні ініціативи, лише імітуючи готовність до переговорів.

Раніше британська розвідка припустила, що Росія у 2025 році може зазнати рекордних втрат у війні проти України.