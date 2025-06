Глава МЗС Британії про 1 млн російських втрат: "Путін не може перемогти"

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що втрати російських сил в один мільйон в Україні свідчать про використання Владіміром Путіним росіян як "гарматне мʼясо".

Як пише "Європейська правда", відео він опублікував на Х.

За словами Леммі, російські удари "завдали невимовної шкоди Україні та її народу", але водночас Владімір Путін "краде також майбутнє Росії".

"Зараз кількість жертв серед росіян сягнула мільйона. Цей сумний рубіж свідчить про те, що він готовий використовувати власний народ як гарматне м'ясо", – наголосив він.

Today’s grim milestone of 1 million Russian casualties shows Putin is also using his own people as cannon fodder.



Ukrainians will defend their land to the end. Putin cannot win.



He must stop the killing to allow talks on a just and lasting peace. pic.twitter.com/6JDwYiBheW