Польща обіцяє Росії "адекватну" відповідь на закриття консульства в Калінінграді

У Польщі відреагували на заяву РФ про намір закрити польське генеральне консульство в Калінінграді з 29 серпня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у коментарі телеканалу TVP Info заявив речник польського МЗС Павел Вронський.

Він нагадав, що Росія виправдовує своє рішення тим, що цей крок є дзеркальною відповіддю на закриття російського консульства в Кракові.

Однак представник МЗС Польщі підкреслив, що рішення російської влади є несправедливим, оскільки консульство в Кракові було закрито в результаті доведення причетності російських спецслужб до підпалу торгового центру у Варшаві.

"Польща не вживає заходів проти російської держави" – заявив Вронський.

Він пообіцяв "адекватну відповідь" з боку польської влади, однак не уточнив, якою буде ця відповідь і коли вона буде дана.

За словами речника польського МЗС, рішення про закриття консульства в Калінінграді буде болючішим для росіян, які подають документи на візу.

Раніше в російському МЗС заявили, що відкликають згоду на функціонування консульства Польщі в Калінінграді з 29 серпня.

Закриття консульства в Калінінграді стало відповіддю на закриття російського генконсульства в Кракові.