Глава МЗС Польщі оголосив про намір закрити консульство РФ в Кракові

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський має намір відкликати згоду на діяльність консульства Російської Федерації в Кракові.

Про це він написав в Х, інформує "Європейська правда".

Допис Сікорського з’явився після того, як польський прем’єр Дональд Туск прямо заявив, що за масштабною пожежею у торговому центрі Варшави в травні 2024 року стоять російські спецслужби.

"У зв'язку з доказами того, що російські спецслужби вчинили ганебний акт диверсії проти торгового центру на вулиці Маривільській, я прийняв рішення про відкликання згоди на діяльність консульства Російської Федерації в Кракові", – підкреслив польський міністр.

Нагадаємо, масштабна пожежа спалахнула в торговельному центрі у Варшаві 12 травня 2024 року. Дональд Туск спершу казав, що слідчі не бачать ознак диверсії, але вже під кінець місяця натякнув, що це не виключено. Інцидент був найбільшим із серії пожеж різного масштабу по всій території країни.

Тоді ж стався підпал у магазині IKEA у Вільнюсі. Слідство підозрює у злочині українця, який співпрацював з російськими спецслужбами, над ним навесні 2025 року почався суд.