Польша обещает России "адекватный" ответ на закрытие консульства в Калининграде

В Польше отреагировали на заявление РФ о намерении закрыть польское генеральное консульство в Калининграде с 29 августа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии телеканалу TVP Info заявил представитель польского МИД Павел Вронский.

Он напомнил, что Россия оправдывает свое решение тем, что этот шаг является зеркальным ответом на закрытие российского консульства в Кракове.

Однако представитель МИД Польши подчеркнул, что решение российских властей является несправедливым, поскольку консульство в Кракове было закрыто в результате доказательства причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве.

"Польша не принимает мер против российского государства", – заявил Вронский.

Он пообещал "адекватный ответ" со стороны польских властей, однако не уточнил, каким будет этот ответ и когда он будет дан.

По словам представителя польского МИД, решение о закрытии консульства в Калининграде будет более болезненным для россиян, которые подают документы на визу.

Ранее в российском МИД заявили, что отзывают согласие на функционирование консульства Польши в Калининграде с 29 августа.

Закрытие консульства в Калининграде стало ответом на закрытие российского генконсульства в Кракове.