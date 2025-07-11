У Франції підтвердили розслідування проти Х через вразливість до іноземного втручання

Правоохоронці Франції проводять розслідування проти соцмережі X після скарг на маніпулювання її алгоритмом з метою іноземного втручання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Прокуратура Парижа у пʼятницю підтвердила, що 9 липня її відділ боротьби з кіберзлочинністю розпочав розслідування щодо X та її керівників, яких підозрюють у маніпулюванні алгоритмом платформи з метою іноземного втручання.

Відомство додало, що розслідування вестиме Національна жандармерія щодо X як юридичної особи та "фізичних осіб", які нею керують.

Воно стосується, зокрема, таких правопорушень, як порушення функціонування системи автоматизованої обробки даних організованою групою, а також незаконне вилучення даних з системи автоматизованої обробки даних організованою групою.

У паризькій прокуратурі уточнили, що приводом для розслідування стали два повідомлення, отримані на початку року, які "вказували на потенційне використання алгоритму X з метою іноземного втручання".

Кілька розслідувань щодо платформи X тривають на рівні Європейського Союзу з грудня 2023 року відповідно до Акту про цифрові послуги (DSA).

Ще у січні повідомлялось, що Єврокомісія завершила попереднє розслідування щодо соцмережі Ілона Маска і може ухвалити рішення про накладення багатомільйонного штрафу.