У Франції почали розслідування проти Маскового X

Прокуратура Парижа розпочала розслідування щодо соціальної мережі Х (Twitter) Ілона Маска через ймовірні "алгоритмічні спотворення".

Про це з посиланням на дані прокуратури повідомив телеканал France Info, пише "Європейська правда".

За інформацією телеканалу, розслідування щодо Х (Twitter) розпочали після заяви французького депутата від центристської партії "Разом за республіку" Еріка Ботореля.

Ще 12 січня Боторель надіслав листа кіберпрокуратурі Парижа зі скаргою на упередженість алгоритмів Маскової соцмережі.

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Ці алгоритми, "ймовірно, спотворили роботу автоматизованої системи обробки даних", йдеться в заяві прокуратури Парижа, яка веде розслідування.

"Судді та спеціалізовані помічники з підрозділу по боротьбі з кіберзлочинністю аналізують її і проводять початкові технічні перевірки", – додали там.

Кілька розслідувань щодо платформи X (Twitter) тривають на рівні Європейського Союзу з грудня 2023 року відповідно до Акту про цифрові послуги (DSA).

За інформацією ЗМІ, у січні Єврокомісія завершила попереднє розслідування щодо X (Twitter) і незабаром ухвалить рішення про накладення багатомільйонного штрафу.

Тим часом суд у Німеччині ухвалив, що платформа Ілона Маска повинна оприлюднити інформацію, яка дозволить відстежувати поширення в мережі інформації, що може вплинути на результати виборів.