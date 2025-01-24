ЗМІ: У ЄС завершили розслідування щодо X Маска, платформі загрожує величезний штраф

Єврокомісія завершила попереднє розслідування щодо соцмережі X (Twitter) Ілона Маска і незабаром прийме рішення про накладення багатомільйонного штрафу.

Про це повідомила в п'ятницю німецька газета Handelsblatt, посилаючись на трьох неназваних високопосадовців ЄС, пише "Європейська правда".

Кілька розслідувань щодо платформи тривають у ЄС з грудня 2023 року відповідно до Акту про цифрові послуги (DSA). Цей акт піддає інтернет-компанії суворому регулюванню.

Серед звинувачень Єврокомісії – недотримання правил прозорості реклами, ненадання розслідувачам достатнього доступу до даних та введення в оману користувачів шляхом присудження так званої "блакитної галочки".

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У разі винесення рішення Х загрожує штраф у розмірі до шести відсотків від його річного глобального обороту. Для X це може означати штраф у сотні мільйонів євро.

Згідно з правилами DSA, X як "дуже велика платформа" має особливі зобов'язання вживати заходів проти ненависті та дезінформації, а також стримувати ризик виникнення залежності серед молоді.

Власник платформи Ілон Маск є одним з найважливіших радників президента США Дональда Трампа. Трамп різко критикує санкції ЄС проти технологічних компаній. Лише цього четверга він виступив з промовою на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, у якій засудив штрафи Єврокомісії проти техкомпаній.

"З мого погляду, це свого роду податок", – сказав Трамп про можливі штрафи. Було зрозуміло, що штрафні санкції не залишаться без відповіді.

Сам Маск вважає регулювання ЄС посяганням на свободу вираження поглядів і називає Єврокомісію "цензурним органом". Нещодавно Маск отримав підтримку від засновника і генерального директора Facebook Марка Цукерберга. Цукерберг попросив Трампа не дозволити ЄС штрафувати техкомпанії США.

У листопаді минулого року конгломерат Meta, який управляє Facebook, Instagram, WhatsApp та іншими соціальними мережами і комунікаційними платформами, був оштрафований на 797 мільйонів євро за порушення антимонопольних правил ЄС, оскільки встановив несправедливі умови для постачальників рекламних послуг.