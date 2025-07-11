Зеленський: продовжимо працювати зі США щодо поставок зброї

Президент Володимир Зеленський відзначив позитивні сигнали про постачання зброї від Сполучених Штатів.

Про це він сказав у вечірньому зверненні у пʼятницю, повідомляє "Європейська правда".

Заленський заявив, що в питанні постачання військової допомоги Україна отримала "політичні сигнали найвищого рівня – хороші сигнали, зокрема від Сполучених Штатів Америки, від наших європейських друзів".

"За всіма доповідями – постачання (зброї. – Ред.) відновлено. Продовжимо працювати на наступному тижні з американською стороною на військовому рівні, зокрема наші військові – з генералом Келлогом", – додав він.

Також, за словами глави держави, очікуються оборонні пакети і санкційні рішення з боку країн Європи.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що досягнув домовленості про те, аби Північноатлантичний Альянс сплачував за американську допомогу Україні.

Також неофіційно стало відомо, що Трамп планує вперше за своєї каденції передати Україні зброю із запасів США на $300 млн за механізмом президентських повноважень, який зазвичай використовував для цієї мети Джо Байден.

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