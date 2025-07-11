Зеленский: продолжим работать с США по поставкам оружия

Президент Владимир Зеленский отметил положительные сигналы о поставках оружия из Соединенных Штатов.

Об этом он сказал в вечернем обращении в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Заленский заявил, что в вопросе поставки военной помощи Украина получила "политические сигналы самого высокого уровня – хорошие сигналы, в частности от Соединенных Штатов Америки, от наших европейских друзей".

"По всем докладам – поставки (оружия. – Ред.) возобновлены. Продолжим работать на следующей неделе с американской стороной на военном уровне, в частности наши военные – с генералом Келлогом", – добавил он.

Также, по словам главы государства, ожидаются оборонные пакеты и санкционные решения со стороны стран Европы.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что достиг договоренности о том, чтобы Североатлантический альянс платил за американскую помощь Украине.

Также неофициально стало известно, что Трамп планирует впервые за своего президентства передать Украине оружие из запасов США на $300 млн по механизму президентских полномочий, который обычно использовал для этой цели Джо Байден.

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