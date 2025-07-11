Зеленського очікують у Фінляндії наприкінці липня

Президент Володимир Зеленський може особисто взяти участь у конференції "Гельсінкі+50" наприкінці липня, присвяченій 50-річчю підписання Гельсінського заключного акта.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ilta-Sanomat.

Згідно з попередньою програмою конференції "Гельсінкі+50", після виступу глави МЗС Фінляндії Еліни Валтонен і президента Александра Стубба своє звернення виголосить Зеленський.

Однак після імені Зеленського стоїть позначка tbc (to be confirmed), тобто його участь ще не підтверджена.

Керівник секретаріату головування Фінляндії в ОБСЄ Юні Лааксонен сказав Ilta-Sanomat, що підтвердження участі президента України може надійти пізно з огляду на повномасштабне російське вторгнення.

"Однак ми отримали від оточення Зеленського попереднє зелене світло, тому змогли внести його ім'я до програми", – додав він.

Ласконен також зазначив, що запрошення надіслали й представникам Росії, але в їхній участі певності поки немає.

Конференція "Гельсінкі+50" припала на період головування Фінляндії в ОБСЄ. Гельсінський заключний акт був ухвалений у межах її попередниці – Наради з безпеки та співробітництва в Європі.

Читайте детальніше про фінське головування в ОБСЄ у статті "Європейської правди".