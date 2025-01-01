Фінляндія розпочала річне головування в ОБСЄ

1 січня Фінляндія перебрала на себе головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), зосереджуючись на дотриманні принципів ОБСЄ, підтримці України та посиленні стійкості організації для вирішення складних безпекових викликів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні на сайті ОБСЄ.

Як головуюча країна, Фінляндія наголошує на принципах ОБСЄ щодо сприяння можливостям для людей жити вільно в демократичних суспільствах, де панує верховенство права.

"Сьогодні ми стоїмо перед безпрецедентною необхідністю захищати цей колективно узгоджений порядок безпеки. Оскільки Гельсінський Заключний акт відзначає свою 50-ту річницю, Фінляндія буде послідовно наголошувати на принципах, викладених в цьому основоположному документі ОБСЄ.

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Коли Росія кидає виклик основам нашої спільної безпеки, решта з нас повинні стати на їх захист і бути непохитними", – підкреслила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, нова чинна голова ОБСЄ.

Як головуюча країна, Фінляндія вважає пріоритетними шляхи посилення стійкості держав-учасниць ОБСЄ. Як і попередні голови, Фінляндія ставитиме Україну в центр роботи організації. Підтримка територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України залишається центральним напрямком діяльності ОБСЄ.

Фінляндія також прагне зміцнити операційні можливості організації. Незважаючи на поточні виклики, з якими стикається організація, Фінляндія підкреслює важливість зміцнення ОБСЄ як оперативного гравця у сфері безпеки та форуму для політичного діалогу.

Валтонен нагадала, що держави-учасниці несуть колективну відповідальність за те, щоб ОБСЄ залишалася дієздатною організацією. Головуюча країна планує заснувати спеціальний фонд "Гельсінкі+50" у співпраці із зацікавленими державами-учасницями та Секретаріатом ОБСЄ для підтримки роботи організації.

"Фонд має на меті покращити спрямування та використання добровільних внесків на роботу, що відповідає принципам ОБСЄ, а також сприяти взаємодії між донорами та бенефіціарами. Фонд також сприятиме зміцненню громадянського суспільства", – зазначила Валтонен.

Нещодавно стало відомо, що у 2026 році Швейцарія втретє очолить Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), після головування у 1996 та 2014 роках.

Нагадаємо також, що на зустріч ОБСЄ на Мальті пустили главу російського МЗС Сергєя Лаврова, що стало першою його поїздкою в Євросоюз із 2022 року. Низка країн влаштувала Лаврову демарш.